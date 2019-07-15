Суд Москве в среду рассмотрит вопрос о продлении ареста украинским морякам

Следствие просит продлить срок содержания под стражей 24 украинским морякам, арестованным после силового задержания близ Керченского пролива осенью 2018 года, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Ксения Первовласенко.

"В суд поступили ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении 24 обвиняемых на три месяца - до 24 и 26 октября 2019 года", - сказала пресс-секретарь.

По ее словам, суд рассмотрит ходатайства в среду, 17 июля, в течение дня.