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13:06 15.07.2019

Суд Москве в среду рассмотрит вопрос о продлении ареста украинским морякам

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Суд Москве в среду рассмотрит вопрос о продлении ареста украинским морякам

Следствие просит продлить срок содержания под стражей 24 украинским морякам, арестованным после силового задержания близ Керченского пролива осенью 2018 года, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Ксения Первовласенко.

"В суд поступили ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении 24 обвиняемых на три месяца - до 24 и 26 октября 2019 года", - сказала пресс-секретарь.

По ее словам, суд рассмотрит ходатайства в среду, 17 июля, в течение дня.

Теги: #рф #суд #моряки
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