Во двор ривненского предпринимателя неизвестные бросили гранату

В Ривном по ул.Ботаническая на территории домохозяйства 60-летнего предпринимателя взорвалась граната "РГД-5", в результате взрыва поврежден фасад дома, ворота гаража и автомобиль, люди не пострадали.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области, сообщение о взрыве поступило в полицию в понедельник около 2:40.

"По результатам осмотра работники взрывотехнического отдела ГУ Нацполиции установили, что неизвестный, находясь у ворот двора, бросил гранату "РГД-5". Ее обломки направили на экспертизу. Также с места происшествия изъяли запал к боеприпасу", - сказано в сообщении.

Следственно-оперативная группа установила, что в результате взрыва поврежден фасад дома, гаражные роллетные ворота и автомобиль Audi Q7, который был припаркован во дворе.

На момент преступления в доме находился предприниматель и его жена. Никто из них не пострадал.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.