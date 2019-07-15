События

12:27 15.07.2019

Во двор ривненского предпринимателя неизвестные бросили гранату

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Во двор ривненского предпринимателя неизвестные бросили гранату

В Ривном по ул.Ботаническая на территории домохозяйства 60-летнего предпринимателя взорвалась граната "РГД-5", в результате взрыва поврежден фасад дома, ворота гаража и автомобиль, люди не пострадали.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области, сообщение о взрыве поступило в полицию в понедельник около 2:40.

"По результатам осмотра работники взрывотехнического отдела ГУ Нацполиции установили, что неизвестный, находясь у ворот двора, бросил гранату "РГД-5". Ее обломки направили на экспертизу. Также с места происшествия изъяли запал к боеприпасу", - сказано в сообщении.

Следственно-оперативная группа установила, что в результате взрыва поврежден фасад дома, гаражные роллетные ворота и автомобиль Audi Q7, который был припаркован во дворе.

На момент преступления в доме находился предприниматель и его жена. Никто из них не пострадал.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Теги: #ргд_5 #взрыв #граната #бизнесмен #ривненская_область
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