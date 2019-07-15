КПВВ "Майорское" возобновил работу после проверки анонимного сообщения о минирования

Специалисты обследовали территорию контрольного пункта въезда-выезда на Донбассе "Майорское" на предмет наличия опасных предметов после поступившего утром анонимного звонка о минировании и КПВВ возобновил работу, сообщает МВД Украины.

"Сегодня утром неизвестные сообщили о заминировании КПВВ "Майорское". Пограничники эвакуировали всех, кто ожидал начала работы контрольного пункта в безопасное место. Территорию КПВВ исследовали на предмет опасных веществ. Сейчас пункты пропуска работают в штатном режиме", - говорится в сообщении, обнародованном в понедельник около 11.00 в аккаунте МВД Украины в соцсети Твиттер.

Как сообщалось, в 05.45 понедельника, перед началом работы контрольных пунктов въезда-выезда, от неизвестного лица в службу "102" Национальной полиции Украины поступило анонимное сообщение о заминировании КПВВ "Майорское".

Гражданских лиц, которые ожидали начала работы перед контрольным пунктом, и весь персонал, который осуществлял контрольно-проверочные операции, эвакуировали в безопасное место, а территория КПВВ обследовалась группой разминирования ГСЧС.