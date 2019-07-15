Спасатели возобновили поисковые работы на месте оползня на морском побережье рядом с одесским пансионатом "Борей" - ГСЧС

Спасатели Госслужбы Украины по ЧС в понедельник утром возобновили поисковые работы на месте смещения грунта со склона на морском побережье рядом с пансионатом "Борей" в Одессе, произошедшем накануне.

"По состоянию на 21:35 14 июля спасатели обследовали 70 кв м смещения. Погибших и пострадавших не обнаружено. Ночью поисковые работы были приостановлены в связи с невозможностью контроля за возникновением повторного оползня со склона и угрозой травмирования личного состава", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС, обнародованном в понедельник.

Согласно информации, для проведения поисковых работ было привлечено 11 единиц пожарно-спасательной техники и 60 человек личного состава.

Как сообщалось, в Киевском районе (Одесская обл.) произошло смещение грунта между центральным пляжем и пансионатом "Борей" на площади около 150 кв.м