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10:56 15.07.2019

Спасатели возобновили поисковые работы на месте оползня на морском побережье рядом с одесским пансионатом "Борей" - ГСЧС

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Спасатели возобновили поисковые работы на месте оползня на морском побережье рядом с одесским пансионатом "Борей" - ГСЧС

Спасатели Госслужбы Украины по ЧС в понедельник утром возобновили поисковые работы на месте смещения грунта со склона на морском побережье рядом с пансионатом "Борей" в Одессе, произошедшем накануне.

"По состоянию на 21:35 14 июля спасатели обследовали 70 кв м смещения. Погибших и пострадавших не обнаружено. Ночью поисковые работы были приостановлены в связи с невозможностью контроля за возникновением повторного оползня со склона и угрозой травмирования личного состава", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС, обнародованном в понедельник.

Согласно информации, для проведения поисковых работ было привлечено 11 единиц пожарно-спасательной техники и 60 человек личного состава.

Как сообщалось, в Киевском районе (Одесская обл.) произошло смещение грунта между центральным пляжем и пансионатом "Борей" на площади около 150 кв.м

Теги: #гсчс #спасатели #оползень #одесская_область
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