События

10:45 15.07.2019

Футбольные фанаты учинили погромы в ряде французских городов, почти 300 человек задержаны

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Не менее 282 человек задержали в ночь на понедельник после того, как в ряде французских городов футбольные фанаты учинили беспорядки в связи с выходом алжирской сборной в финал Африканского кубка наций, информирует Министерство внутренних дел Франции.

В сообщении министерства отмечается, что 249 человек взяты под стражу.

Французская пресса между тем напоминает, что в четверг, когда алжирцы вышли в полуфинал, футбольные фанаты устроили погромы в центре Парижа, сопровождавшиеся грабежами магазинов.

В Париже и Марселе проживает большое количество выходцев из Алжира, отмечает пресса.

Теги: #беспорядки #франция #фаны
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