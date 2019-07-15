Сегодня Вышинский по решению суда может выйти на свободу, хотя его можно было обменять на всех удерживаемых РФ украинцев - Сарган

Руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский, подозреваемый в госизмене, может быть в понедельник днем освобожден из-под ареста в связи с признанием Конституционным судом Украины неконституционной нормы Уголовного процессуального кодекса, которой суд фактически обязывался применять безальтернативную меру пресечения (содержание под стражей) в отношении ряда лиц, подозреваемых в тяжких и особо тяжких преступлениях, считает пресс-секретарь украинского генпрокурора Лариса Сарган.

"Сегодня в 16.15 в помещении Подольского райсуда (ул. Хорива, 21) состоится заседание по делу руководителя пропагандистского на территории Украины информагентства "РИА-новости" Кирилла Вышинского. Что ожидается? Что этот человек, официально по решению суда, выйдет на свободу. Благодаря чему? Благодаря: а) решению Конституционного суда, который "заботится" о террористах и госизменниках; б) привезенному российским журналистом письму мамы и, наверное, маленькой записочки, которую передали в руки президенту. Потому что потом произошел и сам телефонный разговор между Владимиром (Зеленским – ИФ) и Владимиром (Путиным – ИФ)", - написала она в понедельник утром.

При этом Сарган выразила убеждение, что Вышинский важен для президента РФ и значит для последнего больше всех украинских пленных.

"Именно поэтому одного лишь Вышинского можно было бы обменять: - на 24 военнопленных украинских моряков (почти 250 дней в плену, письма матерей, жен и детей не замечены Путиным, ни даже решение суда ООН немедленно выпустить украинцев на свободу проигнорировано Путиным), - на украинского журналиста Романа Сущенко (более 1000 дней в плену, письма жены и детей не замечены Путиным), - на украинского режиссера Олега Сенцова (более 5 лет в плену, ни письма, ни акции мировых кинематографистов и актеров, ни массовые или одиночные протесты с требованием освободить Сенцова не замеченные Путиным) ... На всех вместе! Одного Вышинского!", - считает пресс-секретарь генпрокурора Украины.

Как сообщалось, ранее Конституционный суд Украины признал неконституционной норму УПК, которой суд фактически обязывался, выбирая меру пресечения, применять безальтернативную меру пресечения - содержание под стражей. Эта норма (ч. 5 ст. 176 УПК) применялась к подозреваемому в совершении государственной измены и других тяжких и особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины и преступлений, связанных с террористической деятельностью или деятельностью незаконных военизированных или вооруженных формирований.

15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве К.Вышинского. Тогда совместно с прокуратурой АР Крым они провели следственные действия (обыски) в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. К.Вышинскому объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

16 мая К.Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Херсонский суд уже несколько раз продлевал К.Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.

6 марта 2019 года прокуратура АР Крым направила в Подольский суд Киева обвинительный акт в отношении К.Вышинского для рассмотрения по существу. Первое заседание по рассмотрению дела по существу было назначено на 4 апреля

14 марта К.Вышинский был этапирован в Киев из Херсона. С тех пор он находится в столичном следственном изоляторе.