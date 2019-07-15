Большинство немцев считают состояние здоровья Меркель ее личным делом
Более половины граждан ФРГ полагают, что состояние здоровья канцлера Ангелы Меркель является лишь ее личным делом, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, опубликованного газетой "Аугсбургер Альгемайне".
Такого мнения придерживались 59% из опрошенных 4495 респондентов. В то же время 34% опрошенных заявили, что здоровье канцлера представляет общественный интерес.
При этом, по данным газеты, большая часть тех опрошенных, кто относит себя к партии ХДС (Меркель состоит в ней), а также к социал-демократам и "Зеленым", считает нужным оставить здоровье Меркель на ее собственное усмотрение. Противоположной позиции придерживаются большинство опрошенных, которые поддерживают правопопулистскую "Альтернативу для Германии" (AfD).
На этой неделе канцлера ФРГ вновь бросило в дрожь - во время ее встречи с премьером Финляндии Антти Ринне. На видеозаписи мероприятия видно, как Меркель в небесно-голубом пиджаке стоит рядом с Ринне. Затем внезапно ее начинает трясти.
Этот инцидент стал третьим за последние недели. Сама Меркель заверяет, что с ее здоровьем в порядке, и что она с большой ответственностью относится к нему.