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09:50 15.07.2019

Три человека погибли, 17 пострадали вследствие столкновения легковушки с маршруткой "Львов-Киев"

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Три человека погибли, 17 пострадали вследствие столкновения легковушки с маршруткой "Львов-Киев"

 Около 5.50 понедельника на автотрассе Киев-Чоп, вблизи с.Гуровщина (Киевская обл.), произошло столкновение следовавшего в направлении столицы автомобиля "Ford Mondeo" с маршрутным автобусом "Львов-Киев", который двигался в попутном направлении, вследствие чего три человека погибли и 17 получили травмы.

"В результате столкновения три человека из легковушки от полученных травм погибли на месте. 9 пассажиров, получивших травмы различной степени тяжести, госпитализированы", - сообщает Отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Вместе с тем, руководитель отдела по коммуникациям ГУ Нацполиции в Киевской области Николай Жукович в эфире телеканала "112.Украина" проинформировал, что количество пострадавших вследствие ДТП возросло до 17 человек.

На месте ДТП работают следственно-оперативная группа, работники Следственного управления полиции Киевщины, медики, спасатели.

"Устанавливаются все обстоятельства и причины смертельного ДТП, количество пострадавших. Работники полиции опрашивают свидетелей, участников аварии", - говорится в информации.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Теги: #киевская_область #маршрутка #жертвы #дтп
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