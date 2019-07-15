События

08:33 15.07.2019

В Луцке из-за отравления в пиццерии госпитализировали 10 человек

1 мин читать

В Луцке с диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализировали 10 человек, которые накануне отравились в одной из местных пиццерий, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"14 июля в ГСЧС поступила информация что в течение 11-12 июля в областную инфекционную больницу с диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 10 человек, посещавших пиццерию "Феличита" в г.Луцк", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 7:15 в лечебном учреждении находится 10 человек. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Теги: #пиццерия #украина #отравление #луцк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:23 15.07.2019
На этой неделе ситуация в Минске прояснится, Безсмертный о возвращении в ТКГ

На этой неделе ситуация в Минске прояснится, Безсмертный о возвращении в ТКГ

07:43 15.07.2019
В парламенте установят специальную "сенсорную кнопку" для борьбы с кнопкодавством

В парламенте установят специальную "сенсорную кнопку" для борьбы с кнопкодавством

07:16 15.07.2019
Боевики 19 раз обстреляли позиции ВСУ, без потерь

Боевики 19 раз обстреляли позиции ВСУ, без потерь

05:25 15.07.2019
Правоохранители изъяли больше тысячи единиц взрывоопасных предметов в хозяйстве в Ровенской области

Правоохранители изъяли больше тысячи единиц взрывоопасных предметов в хозяйстве в Ровенской области

02:37 15.07.2019
В Одесской области между центральным пляжем и пансионатом произошло смещения грунта

В Одесской области между центральным пляжем и пансионатом произошло смещения грунта

01:47 15.07.2019
В Полтавской области по вине главы облорганизации "Слуги народа" произошло смертельное ДТП

В Полтавской области по вине главы облорганизации "Слуги народа" произошло смертельное ДТП

00:26 15.07.2019
Суд отменил решение ЦИК о снятии с выборов мажоритарщика от "Слуги народа" Куницкого по округу, где баллотируется Грановский

Суд отменил решение ЦИК о снятии с выборов мажоритарщика от "Слуги народа" Куницкого по округу, где баллотируется Грановский

23:53 14.07.2019
НАК "Нафтогаз" имеет все возможности закачать в украинские хранилища 20 млрд кубометров по приемлемой цене

НАК "Нафтогаз" имеет все возможности закачать в украинские хранилища 20 млрд кубометров по приемлемой цене

22:39 14.07.2019
Микроавтобус госохраны Украины попал в ДТП, пострадавших нет

Микроавтобус госохраны Украины попал в ДТП, пострадавших нет

22:07 14.07.2019
Порошенко: идея новой люстрации отвлекает от возврата к власти соратников Януковича

Порошенко: идея новой люстрации отвлекает от возврата к власти соратников Януковича

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Микроавтобус госохраны Украины попал в ДТП, пострадавших нет

На Донбассе боевики принудили местного жителя идти по минированной территории

Пилот погиб в результате падения вертолета во время проведения сельхозработ на Сумщине

Украинские десантники на отлично завершили курс обучения по программе JMTG-U – Минобороны

Нетаньяху пригрозил "Хезболле" сокрушительным ударом, если она атакует Израиль

ПОСЛЕДНЕЕ

Индия в последний момент отложила запуск к Луне своей межпланетной станции

Турция приобретала С-400 для защиты национальной безопасности

В Ровенской области в ДТП пострадали четыре человека

Вопросы декоммунизации должны решаться на местных референдумах

Боевики в воскресенье 8 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, без потерь

На Донбассе боевики принудили местного жителя идти по минированной территории

В Николаевской области полиция открыла дело по ДТП с участием несовершеннолетних велосипедистов

Пилот погиб в результате падения вертолета во время проведения сельхозработ на Сумщине

Украинские десантники на отлично завершили курс обучения по программе JMTG-U – Минобороны

"Желтые жилеты" освистали Макрона и сцепились с полицией во время торжеств в Париже

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА