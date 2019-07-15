В Луцке из-за отравления в пиццерии госпитализировали 10 человек

В Луцке с диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализировали 10 человек, которые накануне отравились в одной из местных пиццерий, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"14 июля в ГСЧС поступила информация что в течение 11-12 июля в областную инфекционную больницу с диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 10 человек, посещавших пиццерию "Феличита" в г.Луцк", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 7:15 в лечебном учреждении находится 10 человек. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.