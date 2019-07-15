В парламенте установят специальную "сенсорную кнопку" для борьбы с кнопкодавством

В Верховной Раде в ближайшее время установят так называемую "сенсорную кнопку", которая не позволит народным депутатам голосовать за коллег, сообщил спикер парламента Андрей Парубий.

По его словам, для этого аппарату Верховной Рады поручили решить технические вопросы. Парубий надеется, что переоборудование успеют закончить до начала работы "новой" Рады.

"Я надеюсь, что аппарат найдет все необходимые механизмы, в тот период, когда не будет сессии - между 11 июля и первым заседанием нового созыва", - сказал спикер ВР в эфире "5 канала".