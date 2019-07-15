События

07:16 15.07.2019

Боевики 19 раз обстреляли позиции ВСУ, без потерь

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За минувшие сутки боевики на Донбассе 19 раз обстреляли украинские позиции, украинские военнослужащие при этом не пострадали, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

"14 июля вооруженные формирования Российской Федерации 19 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 6 раз - с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 и 82 мм… В результате вражеских обстрелов потери с нашей стороны не зафиксировано", - сказано в сводке, обнародованной на странице пресс-центра в Фейсбук в понедельник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, дважды вблизи Широкино - из стрелкового оружия, дважды рядом с Новотроицким - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Богдановки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, трижды окраину Красногоровки - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, в районе н.п. Марьинка - из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, трижды вблизи Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, рядом с Лебединским - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, неподалеку Павлополя - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников боевики обстреляли 5 раз. В частности, вблизи Крымского – из миномета калибра 82 мм, вооружения БМП, ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного гранатомета и стрелкового оружия, рядом с Зайцевым – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, дважды неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов, в районе н.п. Попасна - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По данным украинской разведки 14 июля два боевика ранены.

"С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил", - добавили в штабе.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил три обстрелы позиций украинских защитников дважды рядом с Водяным – из миномета калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, неподалеку Широкино - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников боевики обстреляли дважды возле Луганского - из крупнокалиберного пулемета, в районе н.п. Новоалександровка - из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем.

Теги: #оос #сводка #украина
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