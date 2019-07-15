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05:28 15.07.2019

Индия в последний момент отложила запуск к Луне своей межпланетной станции

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Индия за 56 минут до планировавшегося в понедельник старта отложила запуск к Луне своего космического аппарата Chandrayaan 2 ("Чандраян-2") с посадочным модулем и луноходом, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

"В связи с технической проблемой, возникшей за час до запуска, в качестве меры предосторожности запуск "Чандраян-2" отменен. Новая дата запуска будет объявлена позднее", - говорится в сообщении ISRO.

Запуск автоматической межпланетной станции планировалось осуществить с помощью трехступенчатой ракеты GSLV Mk-III с пусковой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

В случае успешной миссии Индия стала бы четвертой страной в мире после СССР, США и Китая, совершившей мягкую посадку своего космического аппарата на поверхность Луны.

Теги: #луна #аппарат #запуск #индия
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