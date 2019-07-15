Правоохранители изъяли больше тысячи единиц взрывоопасных предметов в хозяйстве в Ровенской области

Правоохранители изъяли больше тысячи единиц взрывоопасных предметов в хозяйстве, где в субботу произошел взрыв, в результате которого погибли дети, сообщила пресс-служба Национальной полиции.

"По результатам осмотра хозяйства 59-летнего дедушки погибших полицейские изъяли 1149 единиц взрывчатых предметов. Это 31 минометная мина, 76 артиллерийских снарядов, 13 авиационных бомб, 5 гранат и 1024 других взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц), ч. 1 ст.263 (незаконное обращение с взрывным веществами и боеприпасами) и ч.1 ст. 263-1 (незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время изъятое еще обезвреживается на удаленной территории.