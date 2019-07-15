События

05:25 15.07.2019

Правоохранители изъяли больше тысячи единиц взрывоопасных предметов в хозяйстве в Ровенской области

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Правоохранители изъяли больше тысячи единиц взрывоопасных предметов в хозяйстве, где в субботу произошел взрыв, в результате которого погибли дети, сообщила пресс-служба Национальной полиции.  

"По результатам осмотра хозяйства 59-летнего дедушки погибших полицейские изъяли 1149 единиц взрывчатых предметов. Это 31 минометная мина, 76 артиллерийских снарядов, 13 авиационных бомб, 5 гранат и 1024 других взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц), ч. 1 ст.263 (незаконное обращение с взрывным веществами и боеприпасами) и ч.1 ст. 263-1 (незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время изъятое еще обезвреживается на удаленной территории.

Теги: #взрывчатка #украина #ровенщина #изъятие
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