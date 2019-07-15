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03:32 15.07.2019

Турция приобретала С-400 для защиты национальной безопасности

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Турция не готовится к боевым действиям, покупая российские системы ПВО С-400, напротив, она намерена укрепить национальную безопасность, утверждает президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы покупали системы С-400 не для того, чтобы готовиться к войне, а чтобы защищать наш мир и нашу национальную безопасность", - цитирует агентство "Анадолу" Эрдогана.

Ранее в воскресенье в Турцию прибыли три самолета с компонентами С-400. Самолеты начали прибывать в Турцию в пятницу, всего, на настоящее время, на авиабазу "Мюртед" под Анкарой прибыли семь самолетов.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Теги: #турция #покупка #эрдоган
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