В Одесской области между центральным пляжем и пансионатом произошло смещения грунта

В Киевском районе (Одесская обл.) произошло смещение грунта между центральным пляжем и пансионатом, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"14 июля в 17:28 поступила информация о том, что в Киевском районе г.Одесса между центральным пляжем и пансионатом "Борей" произошел оползень со склона на побережье на площади около 150 кв", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 19:15 на месте смещения спасатели никого не нашли, продолжаются поисковые работы.

По информации ГСЧС, указанный пляж считается аварийным, поэтому его закрыли для посещения.

От ГСЧС привлекли 36 человек личного состава и 7 единиц техники.