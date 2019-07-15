События

02:37 15.07.2019

В Одесской области между центральным пляжем и пансионатом произошло смещения грунта

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В Киевском районе (Одесская обл.) произошло смещение грунта между центральным пляжем и пансионатом, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"14 июля в 17:28 поступила информация о том, что в Киевском районе г.Одесса между центральным пляжем и пансионатом "Борей" произошел оползень со склона на побережье на площади около 150 кв", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 19:15 на месте смещения спасатели никого не нашли, продолжаются поисковые работы.

По информации ГСЧС, указанный пляж считается аварийным, поэтому его закрыли для посещения.

От ГСЧС привлекли 36 человек личного состава и 7 единиц техники.

 

Теги: #смещение #грунт #украина #пляж #одесская_область
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