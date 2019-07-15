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01:47 15.07.2019

В Полтавской области по вине главы облорганизации "Слуги народа" произошло смертельное ДТП

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В Полтавской области по вине главы облорганизации "Слуги народа" произошло смертельное ДТП

В Полтавской области на автодороге "Полтава-Диканька" между с.Бричковка и с.Сорочин Яр по вине главы областной организации партии "Слуга народа" произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Как сообщает отдел коммуникации Национальной полиции Полтавской области, в автомобиле "Тойота" находились мужчина 1988 г.р. и женщина 1986 г.р., а в автомобиле "ВАЗ" - мужчина 1978 г.р., женщина 1980 г.р. и 12-тилетняя девочка.

"Всех пятерых доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. К сожалению, через несколько часов в реанимации умерла пассажирка "ВАЗа". Ее малолетняя дочь сейчас в тяжелом состоянии в реанимации. Также в тяжелом состоянии водитель "ВАЗ-21099", - сообщили в полиции.

Также в ведомстве отметили, что ДТП произошло в результате выезда "Тойоты" на встречную полосу.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего). Продолжается досудебное расследование. Правоохранители выясняют, кто был за рулем автомобиля "Тойота", по причине которого произошла смертельная авария.

В свою очередь глава Полтавской областной организации политической партии "Слуга народа" Алексей Сердюков на своей странице в соцсети Фейсбук признался в содеянном.

"Вчера произошло страшное. За рулем автомобиля был я... Я пошел на обгон, и при обгоне у меня провалилась передача, и я не смог его завершить. Справа был автомобиль, я попытался съехать на обочину, но было поздно. Это все не снимает с меня ответственность. У меня перелом таза...", - написал Сердюков.

Также он выразил соболезнование родственникам погибшей и пообещал взять на себя все затраты по лечению других потерпевших в ДТП.

"Нет слов, которые можно сказать, чтобы стало легче родственникам погибшей девушки Единственное, что мы можем сделать - пообещать взять на себя все расходы, связанные с лечением и другими расходами, связанными с ситуацией и лечением других пострадавших", - добавил он.

Теги: #полтавская_область #украина #слуга_народа #дтп_жертвы
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