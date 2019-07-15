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00:26 15.07.2019

Суд отменил решение ЦИК о снятии с выборов мажоритарщика от "Слуги народа" Куницкого по округу, где баллотируется Грановский

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Шестой апелляционный административный суд отменил решение Центральной избирательной комиссии Украины о снятии с выборов кандидата в народные депутаты от "Слуги народа" по мажоритарному округу №169 (Харьков) Александра Куницкого.

Соответствующее решение суд принял на заседании в воскресенье. Суд признал противоправным и отменил постановление ЦИК от 11 июля, которым была отменена регистрация Куницкого кандидатом в депутаты.

Решение ЦИК базировалось на информации от Государственной пограничной службы Украины, в течение последних пяти перед днем внеочередных выборов 21 июля Куницкий выезжал за пределы Украины на период, превышающий 90 календарных дней, а именно на 264 дня (с 15 марта 2015 по 5 декабря 2015 года).

При этом комиссия не приняла во внимание доводы Куницкого, что он отсутствовал в Украине в связи с пребыванием в служебных командировках, касающихся выполнения редакционных заданий "1+1 Продакшн", и его общественной деятельностью как члена организации "Всеукраинское студенческое братство "Элита нации". В ЦИК указали, что Куницкий не предоставил доказательств в подтверждение своих трудовых отношений.

Куницкий заявил, что ЦИК приняла политически мотивированное решение о снятии его с выборов в интересах другого кандидата по этому округу Александра Грановского, и что членам ЦИК, по его информации, звонил лично предыдущий президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

12 июля партия "Слуга народа" заявила, что поддерживает позицию Куницкого по обжалованию решения ЦИК об отмене его регистрации и видит в этом решении политический мотив. В партии призвали ЦИК восстановить регистрацию Куницкого как кандидата на выборах.

Как известно, в округе №169 баллотируется в парламент как самовыдвиженец народный депутат Александр Грановский, который в нынешней Верховной Раде входил во фракцию Блока Петра Порошенко, а 29 мая заявил о выходе из партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", которая переименована в "Европейскую солидарность".

Теги: #кандидат #украина #суд #слуга_народа
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