Микроавтобус госохраны Украины попал в ДТП, пострадавших нет

Микроавтобус Управления государственной охраны Украины (УГО) Volkswagen Transporter, входящий в кортеж президента Украины Владимира Зеленского, попал в дорожно-транспортное происшествие, никто не пострадал, сообщила пресс-служба УГО.

"Сегодня, 14 июля, микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором личный состав Управления государственной охраны Украины возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве, попал в ДТП. Жертв нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобиля Зеленского среди попавших в ДТП машин не было. Кроме микроавтобуса, в ДТП попали еще два автомобиля, которые двигались в попутном направлении.

В настоящее время на месте ДТП работают правоохранительные органы.