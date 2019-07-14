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22:39 14.07.2019

Микроавтобус госохраны Украины попал в ДТП, пострадавших нет

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Микроавтобус госохраны Украины попал в ДТП, пострадавших нет

Микроавтобус Управления государственной охраны Украины (УГО) Volkswagen Transporter, входящий в кортеж президента Украины Владимира Зеленского, попал в дорожно-транспортное происшествие, никто не пострадал, сообщила пресс-служба УГО.

"Сегодня, 14 июля, микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором личный состав Управления государственной охраны Украины возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве, попал в ДТП. Жертв нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобиля Зеленского среди попавших в ДТП машин не было. Кроме микроавтобуса, в ДТП попали еще два автомобиля, которые двигались в попутном направлении.

В настоящее время на месте ДТП работают правоохранительные органы.

Теги: #госохрана #дтп #украина
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