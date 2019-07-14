Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что вопросы декоммунизации должны решаться на местных референдумах.

"Декоммунизация – это процесс, который был начат достаточно давно. И мы с вами наблюдали переименование городов, сел. Это возможно. Проблема заключается в другом. Это должны принимать решение те, кто непосредственно там находится и живет", - сказал он в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером.

Разумков отметил, что было бы хорошо, если вопрос о переименовании, например, городов, принимался не парламентом, а жителями через местный референдум.

"К сожалению, местные советы также не всегда отображают в полном объеме те интересы, которые есть у местных жителей", - добавил он,