События

20:12 14.07.2019

Вопросы декоммунизации должны решаться на местных референдумах

1 мин читать
Вопросы декоммунизации должны решаться на местных референдумах

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что вопросы декоммунизации должны решаться на местных референдумах.

"Декоммунизация – это процесс, который был начат достаточно давно. И мы с вами наблюдали переименование городов, сел. Это возможно. Проблема заключается в другом. Это должны принимать решение те, кто непосредственно там находится и живет", - сказал он в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером.

Разумков отметил, что было бы хорошо, если вопрос о переименовании, например, городов, принимался не парламентом, а жителями через местный референдум.

"К сожалению, местные советы также не всегда отображают в полном объеме те интересы, которые есть у местных жителей", - добавил он,

Теги: #декоммунизация #украина #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:26 14.07.2019
Порошенко: У "Евросолидарности" есть кандидатура на премьера, но озвучат ее после выборов в Раду

Порошенко: У "Евросолидарности" есть кандидатура на премьера, но озвучат ее после выборов в Раду

20:21 14.07.2019
Гройсман предложил вдвое сократить количество министерств

Гройсман предложил вдвое сократить количество министерств

20:19 14.07.2019
Разумков: Вопросы декоммунизации должны решаться на местных референдумах

Разумков: Вопросы декоммунизации должны решаться на местных референдумах

20:09 14.07.2019
Боевики в воскресенье 8 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, без потерь

Боевики в воскресенье 8 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, без потерь

19:48 14.07.2019
У "Евросолидарности" есть кандидатура на премьера, но озвучат ее после выборов в Раду

У "Евросолидарности" есть кандидатура на премьера, но озвучат ее после выборов в Раду

18:53 14.07.2019
На Донбассе боевики принудили местного жителя идти по минированной территории

На Донбассе боевики принудили местного жителя идти по минированной территории

18:44 14.07.2019
В Николаевской области полиция открыла дело по ДТП с участием несовершеннолетних велосипедистов

В Николаевской области полиция открыла дело по ДТП с участием несовершеннолетних велосипедистов

15:06 14.07.2019
Тимошенко: Молодую команду в Раде нужно усилить компетентностью

Тимошенко: Молодую команду в Раде нужно усилить компетентностью

02:37 14.07.2019
В партии "Слуга народа" планируют провести заседание новой Рады уже в августе

В партии "Слуга народа" планируют провести заседание новой Рады уже в августе

22:40 13.07.2019
"Укртранснафта" проверила качество американской нефти, начата транспортировка на Кременчугский НПЗ

"Укртранснафта" проверила качество американской нефти, начата транспортировка на Кременчугский НПЗ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пилот погиб в результате падения вертолета во время проведения сельхозработ на Сумщине

Украинские десантники на отлично завершили курс обучения по программе JMTG-U – Минобороны

Нетаньяху пригрозил "Хезболле" сокрушительным ударом, если она атакует Израиль

Под Николаевом автомобиль врезался в группу детей-велосипедистов, шестеро пострадавших

За минувшие сутки боевики 15 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, двое украинских военных ранены

ПОСЛЕДНЕЕ

Пилот погиб в результате падения вертолета во время проведения сельхозработ на Сумщине

Украинские десантники на отлично завершили курс обучения по программе JMTG-U – Минобороны

"Желтые жилеты" освистали Макрона и сцепились с полицией во время торжеств в Париже

В Азербайджане ветвь 500-летнего платана упала на туристов, пострадали 19 человек

Нетаньяху пригрозил "Хезболле" сокрушительным ударом, если она атакует Израиль

Под Николаевом автомобиль врезался в группу детей-велосипедистов, шестеро пострадавших

В Харьковской области загорелся электровоз, пострадавших нет, движение поездов приостановлено - полиция

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Украине в начале недели

У побережья Австралии произошло землетрясение магнитудой 6,6

В Британии нашли подозреваемого в утечке писем посла в Вашингтоне

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА