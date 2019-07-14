Боевики в воскресенье 8 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, без потерь

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в воскресенье восемь раз обстреляли позиции операции объединенных сил, украинские военнослужащие при этом не пострадали, сообщил пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток враг восемь раз нарушил режим прекращения огня... Вследствие вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано", - говорится в сводке на странице ООС в Фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрелы позиций Объединенных сил. В частности, дважды вблизи Широкино по направлению Саханка - из стрелкового оружия, рядом с Новотроицким по направлению Докучаевск - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, окраину Богдановка по направлению Петровского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрелы позиций Объединенных сил неподалеку Крымского по направлению Смелого – из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, в районе н.п. Зайцеве по направлению Зайцевого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, дважды вблизи Новолуганского по направлению Доломитного - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов.

В штабе ООС подчеркнули, что потери противника уточняются.