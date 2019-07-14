События

18:44 14.07.2019

В Николаевской области полиция открыла дело по ДТП с участием несовершеннолетних велосипедистов

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В Николаевской области правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований о случившемся ранее дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля ВАЗ и группы несовершеннолетних велосипедистов, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

"Сведения о ДТП внесены в ЕРДР по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", санкция которой предусматривает наказание от наложения штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.", - информируют в полиции.

По информации полиции, 25-летний водитель автомобиля ВАЗ, житель Николаева не пострадал.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Как сообщалось, днём в воскресенье, 14 июля, на трассе Николаев-Снигиревка близ Николаева легковой автомобиль ВАЗ-21099 врезался в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов, вследствие чего шестеро велосипедистов пострадали.

Теги: #дети #дтп #украина #полиция #николаевская_область
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