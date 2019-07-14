События

18:27 14.07.2019

Украинские десантники на отлично завершили курс обучения по программе JMTG-U – Минобороны

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Украинские десантники на отлично завершили курс обучения по программе JMTG-U – Минобороны

В Международном центре миротворчества и безопасности (МЦМБ) Нацакадемии Сухопутных войск ВСУ им.гетмана Петра Сагайдачного состоялась церемония закрытия учений 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины по программе "Объединенной многонациональной группы по подготовке – Украина" (JMTG-U).

"Слова поздравлений к военнослужащим обратился начальник Учебного центра подготовки подразделений Международного центра миротворчества и безопасности полковник Павел Рожко, который отметил, что подразделение усвоил учебную программу на отлично", - сообщается в воскресенье на странице Минобороны Украины в соцсети Фейсбук.

Во время своего выступления начальник "Объединенной многонациональной группы по подготовке – Украина" (JMTG-U) подполковник ВС США Роберт Трейси отметил, что доволен и впечатлен желанием каждого военнослужащего к знаниям, "украинские десантники это элита, которая показывает свои способности не только во время выполнения задач по назначению, но и во время учебы".

Теги: #всу #учения #десантники #мцмб
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