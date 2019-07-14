В Азербайджане ветвь 500-летнего платана упала на туристов, пострадали 19 человек

В воскресенье перед Дворцом шекинских ханов на северо-западе Азербайджана упала ветвь 500-летнего платана, в результате чего по предварительным данным пострадали 19 человек, говорится в сообщении Государственного агентства по туризму.

"Сегодня около полудня перед Дворцом шекинских ханов сломалась ветвь 500-летнего чинара, в результате чего пострадали 19 человек. Среди пострадавших есть граждане зарубежных стран", - говорится в сообщении.

"По предварительной информации, в связи с происшествием 19 человек обратились в Шекинскую районную центральную больницу. Двое из них размещены в больницу, оставшимся оказали первую медицинскую помощь, лечение некоторых из них продолжается", - говорится в сообщении.

На месте происшествия ведется расследование со стороны правоохранительных органов. После случившегося руководство Госагентства по туризму выехало в Шеки.

Прокуратура и МЧС Грузии сделали совместное заявление, согласно которому президент Азербайджана Ильхам Алиев взял под личный контроль происшествие у дворца и лечение пострадавших.

"Из Баку в Шеки в связи с падением ветви дерева на граждан направлены опытные реаниматолог, нейрохирург, травматолог и другие врачи. На место происшествия также откомандированы ответственные лица МЧС, министерства экологии и природных ресурсов, министерства культуры и Генеральной прокуратуры. Происшествие и лечение пострадавших взято под личный контроль главы государства", - говорится в заявлении.

В связи с происшествием созданы центры горячей линии Генпрокуратуры, МЧС и министерства здравоохранения.