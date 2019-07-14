Под Николаевом автомобиль врезался в группу детей-велосипедистов, шестеро пострадавших

Днём в воскресенье, 14 июля, на трассе Николаев-Снигиревка близ Николаева легковой автомобиль ВАЗ-21099 врезался в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов, вследствие чего шестеро велосипедистов пострадали, сообщает местное интернет-издание "НОВОСТИ N".

"Группа учеников николаевской ДЮСШ по велоспорту проводила тренировочные заезды на трассе Николаев-Снигиревка. Спортсмены ехали по трассе, со стороны Снигиревки, в направлении Николаева. В районе поворота на село Красное, водитель, ехавшей следом "Лады" начал нерасчетливо обгонять велосипедистов, не заметив ехавший навстречу КамАЗ. Увидев, двигавшийся грузовик, водитель легковушки резко вернулся в свою полосу, однако не успел затормозить и врезался прямо в группу велосипедистов. После столкновения автомобиль слетел в кювет", - говорится в заметке.

В результате ДТП пострадали шестеро несовершеннолетних велосипедистов, все они получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших скорая доставила в областную детскую больницу города Николаева.

"Все пострадавшие — преимущественно девочки в возрасте от 14 до 17 лет. В автомобиле ВАЗ никто не пострадал", - отмечается в сообщении.

На месте происшествия работает полиция и следователь ГУНП в Николаевской области.