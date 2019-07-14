Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Украине в начале недели

В ближайшие сутки, 15 июля, погоду Украины по-прежнему будет определять поле пониженного давления, сообщает Укргидрометцентр в воскресенье.

В понедельник в северных, большинстве центральных и западных областей, днем также на юге страны кратковременные дожди, местами грозы; в северных, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой областях местами значительные дожди, при грозах порывы ветра 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.

Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°; днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 19-24°, на остальной територии 23-28°; на высокогорье Карпат ночью 6-11°, днем 9-14°.

В Киеве - кратковременные грозовые дожди, днем местами значительные дожди в сопровождении порывов ветра 15-18 м/с; температура ночью 13-15°, днем около 20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 июля самая высокая температура днем была 33,4 в 1951г., самая низкая ночью 9,5 в 1905г.

На 16 июля синоптики прогнозируют ночью без осадков, днём в большинстве областей грозовые дожди, в Приазовье и в восточной части в течение суток значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 10-15°, на побережье морей до 18°; днём 20-25°, в южных областях до 28°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днём 9-14°.

В Киеве на 16 июля прогнозируется ночью без осадков, днём местами грозовые дожди. Температура воздуха ночью 13-15°, днём 22-24°.

14 июля в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 20-24°, возле Одессы 16°, в Днепре в пределах Киева 20°.