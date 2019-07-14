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09:38 14.07.2019

В больницах Одесской области остается 15 человек отравившихся в лагере Сергеевки, из них 14 детей

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В больницах Одесской области остается 15 человек отравившихся в лагере Сергеевки, из них 14 детей

Состоянием на утро воскресенья в больницах Одесской области остаются 15 человек, из которых 14 детей, отравившихся в лагере пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 14 июля в лечебных учреждениях находится 15 человек (из них 14 детей). Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье утром.

Как сообщалось, 12 июля 46 детей, отдыхавших в ГП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Медик-2" в пгт Сергеевка, госпитализированы с отравлением.

Отравление произошло в ночь на 12 июля. Всего в лагере находилось 226 детей в возрасте от 7 до 14 лет.

С целью установления причин и условий возникновения заболеваний начато санитарно-эпидемиологическое расследование вспышки с обследованием лагеря и инспекцией заведения по соблюдению требований в области безопасности пищевых продуктов с отбором проб для проведения лабораторных исследований.

Теги: #дети #одесская #отравление
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