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07:47 14.07.2019

За минувшие сутки боевики 15 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, двое украинских военных ранены

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За минувшие сутки боевики 15 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, двое украинских военных ранены

Незаконные вооруженные формирования за минувшие сутки 15 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил, из них 4 раза - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"В результате вражеских обстрелов 2 военнослужащего получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в воскресенье утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 10 раз обстреляли позиции ООС: вблизи Широкино - из стрелкового оружия; рядом с Опытным – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; четыре раза неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; по окраине Новотроицкого - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; в районе Верхнеторецка - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; вблизи Песок - из миномета калибра 120-мм и станкового противотанкового гранатомета; рядом с Авдеевкой - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 5 раз: дважды вблизи Зайцево - из минометов калибра 120-мм и станковых противотанковых гранатометов; рядом с Новоалександровкой - из минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; два раза неподалеку Новолуганского - из артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм и ручных противотанковых гранатометов.

По данным украинской разведки 13 июля один боевик ранен.

"С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил", – добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили два обстрела позиций украинских защитников: дважды рядом с Широкино - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции ООС были обстреляны два раза: вблизи Крымского - из миномета калибра 82-мм, вооружения БМП, ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку Зайцевого - из автоматическоого гранатомета и стрелкового оружия.

Теги: #оос #сводка
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