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06:42 14.07.2019

"Слуга народа" готова люстрировать Данилюка и Абромавичуса

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"Слуга народа" готова люстрировать Данилюка и Абромавичуса

Партия "Слуга народа" готова люстрировать членов своей команды Айвараса Абромавичуса, Александра Данилюка и Вадима Пристайко в случае расширения закона об очищении власти на должностных лиц времена президентства Петра Порошенко, сообщил руководитель предвыборного штаба политической силы Александр Корниенко.

"Ну, здесь лес рубят - летят щепки. Если мы примем общий принцип, то я думаю, что наши участники команды поймут, что это командная история. Надо будет этому общему принципу подчиниться", - сказал Корниенко в интервью "Радио Свобода" в субботу.

Он отрицает, что это будет не по-человечески в отношении членов команды президента.

"Закон надо сначала написать. Я уверен, что в Офисе президента этим уже занимаются. Далее нам предстоит его прочитать, понять. Будут, возможно, какие-то правки. Понятно, что мы будем его как можно быстрее принимать и писать такие переходные положения, чтобы он как можно быстрее работал", - заявил руководитель предвыборного штаба партии "Слуга народа".

Зеленский предлагает запретить занимать государственные должности людям, которые работали на руководящих должностях в государственных органах с 23 февраля 2014 по 19 мая 2019.

Теги: #люстрация #зеленский
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