События

05:17 14.07.2019

Президент Молдовы призывает США поддержать нейтралитет Кишинева

2 мин читать
Президент Молдовы призывает США поддержать нейтралитет Кишинева

Президент Молдовы Игорь Додон призвал США поддержать усилия по укреплению постоянного международно-признанного нейтралитета Молдовы.

Додон заявил это в ходе встречи с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом, находящимся с визитом в Молдове.

Комментируя результаты встречи на своей странице в facebook, президент отметил, что в ходе встречи "обсудили многие вопросы, касающиеся развития двустороннего стратегического диалога".

"Призвал США поддержать наши усилия по укреплению постоянного международно-признанного нейтралитета нашей страны. Заверил заместителя госсекретаря США в том, что администрация президента, правительство и парламентское большинство сохранят в силе все международные соглашения, подписанные Республикой Молдова, в том числе с Европейским Союзом", - заявил Додон.

Он высоко оценил "поддержку Соединенных Штатов в деле разрешения политического кризиса в Молдове и обеспечения мирной передачи власти прошлым правительством".

"Благодаря поддержке со стороны внешних партнеров и широкому внутреннему консенсусу Молдова имеет все шансы оздоровить экономику и провести взвешенную внешнюю политику на основе национальных интересов", - подчеркнул президент.

Он сообщил, что также обсуждал с Хейлом перспективы урегулирования приднестровской проблемы. "Мы по-прежнему высоко оцениваем перспективы процесса в формате 5+2 и роль США и остальных участников переговоров",- отметил Додон.

Он также поблагодарил США за финансовую помощь и значительную поддержку, оказанную Молдове в различных сферах на протяжении 27 лет независимости".

Заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл посетил в субботу Молдову в рамках своего европейского турне. В субботу он также встретился с премьер-министром Майей Санду.

Теги: #сша #контакты #молдова
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:40 13.07.2019
"Укртранснафта" проверила качество американской нефти, начата транспортировка на Кременчугский НПЗ

"Укртранснафта" проверила качество американской нефти, начата транспортировка на Кременчугский НПЗ

23:40 12.07.2019
Скотланд-Ярд расследует утечку конфиденциальных депеш из британского посольства в США

Скотланд-Ярд расследует утечку конфиденциальных депеш из британского посольства в США

22:42 12.07.2019
Палата представителей ограничила право Трампа начать войну с Ираном

Палата представителей ограничила право Трампа начать войну с Ираном

19:16 12.07.2019
Министр труда США подал в отставку из-за скандала вокруг миллиардера Эпштейна

Министр труда США подал в отставку из-за скандала вокруг миллиардера Эпштейна

16:33 12.07.2019
Премьер Молдовы попросила у Саакашвили помощи с реформами

Премьер Молдовы попросила у Саакашвили помощи с реформами

09:53 12.07.2019
Трамп потребовал от компаний, оперирующих криптовалютами, получать банковские лицензии

Трамп потребовал от компаний, оперирующих криптовалютами, получать банковские лицензии

09:52 12.07.2019
ЕС и США договорились о взаимном признании проверок фармацевтических производств

ЕС и США договорились о взаимном признании проверок фармацевтических производств

09:46 12.07.2019
Американский генерал сообщил о планах США организовать военное сопровождение танкеров в Персидском заливе

Американский генерал сообщил о планах США организовать военное сопровождение танкеров в Персидском заливе

08:31 12.07.2019
Палата представителей США одобрила поправку в законопроект оборонного бюджета на 2020-й год о новых санкциях в отношении России

Палата представителей США одобрила поправку в законопроект оборонного бюджета на 2020-й год о новых санкциях в отношении России

20:19 11.07.2019
Молдова и Украина намерены общими усилиями защитить свои границы от преступности и контрабанды - Санду

Молдова и Украина намерены общими усилиями защитить свои границы от преступности и контрабанды - Санду

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики в субботу 6 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, двое украинских военных получили боевые травмы

Аэропорт "Киев" возобновил работу

Украина выразила поддержку Сенцову в день его рождения, вновь потребовала от РФ освободить режиссера

В Луганской области в результате вражеского обстрела поврежден жилой дом – МВД

Самолёт Belavia ночью выкатился за пределы ВПП в аэропорту "Киев", пострадавших нет

ПОСЛЕДНЕЕ

"Слуга народа" готова люстрировать Данилюка и Абромавичуса

За неделю спасатели из состава ООС обезвредили 247 взрывоопасных предметов

В партии "Слуга народа" планируют провести заседание новой Рады уже в августе

Глава МИД Британии обещает Ирану помочь с освобождением танкера при гарантиях не отправлять его в Сирию

В ОБСЕ осудили обстрел офисного здания телеканала "112 Украина"

Ощадбанк остается 100% государственным, несмотря на преобразование из ПАО в ЧАО

Макрон объявил о создании командования космических войск Франции

Тимошенко: "Ощадбанк" нагло приватизируют прямо на глазах народа и нового президента

Боевики в субботу 6 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, двое украинских военных получили боевые травмы

В Украину вернулся экс-сослуживец Маркива нардеп Маткивский, в отношении которого итальянский суд решил инициировать уголовное дело

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА