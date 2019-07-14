События

03:54 14.07.2019

За неделю спасатели из состава ООС обезвредили 247 взрывоопасных предметов

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За неделю спасатели из состава ООС обезвредили 247 взрывоопасных предметов

В течение недели силы и средства подразделений ГСЧС Украины из состава Объединенных сил привлекались к пиротехнических работ, восстановление жилых домов, которые были повреждены в результате артиллерийских обстрелов, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил..

"Пиротехнические подразделения ГСЧС из состава объединенных сил в течение недели 74 раза привлекались для проведения работ по обследованию и разминированию территорий, обследовано 82 га территории, изъято и уничтожено 247 взрывоопасных предметов (всего с начала проведения ООС пиротехнические подразделения привлекались 3814 раз, обследовано 5360 га территории и 16,29 га акватории, изъято и уничтожено 21369 ВНП)", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу вечером.

Вместе с тем подчеркивается, что личным составом ГСЧС продолжаются аварийно-восстановительные работы жилых домов в Марьинке, Красногоровке, Лебединском и Бердянске, за неделю восстановлено 8 домов, всего с начала проведения Операции восстановлено 390 жилых домов.

Спасатели в пунктах оказания помощи населению расположенных на территории контрольных пунктов въезда/выезда оказали медицинскую и психологическую помощь 817 лицам.

Отмечается, что на территории Донецкой и Луганской областей пожарная и техногенная обстановка была контролируемой.

Теги: #донбасс #пиротехники
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