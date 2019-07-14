События

01:37 14.07.2019

Глава МИД Британии обещает Ирану помочь с освобождением танкера при гарантиях не отправлять его в Сирию

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Глава МИД Британии обещает Ирану помочь с освобождением танкера при гарантиях не отправлять его в Сирию

Глава МИД Великобритании Джереми Хант, по итогам телефонных переговоров со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом, заявил, что Лондон поможет освободить танкер Grace 1 после получения гарантии от Тегерана не отправлять его в первоначальный пункт назначения - в Сирию.

"Только что разговаривал с министром иностранных дел Ирана Зарифом. Конструктивный телефонный разговор. Я заверил его (Зарифа - ИФ), что предметом нашего беспокойства было не происхождение нефти на танкере Grace 1, а место ее назначения. А также что Соединенное Королевство, после соответствующего процесса в судебных инстанциях Гибралтара, будет содействовать освобождению (танкера - ИФ), если получит гарантии, что он не пойдет в Сирию", - написал Хант на своей странице в Twitter.

"Министр иностранных дел Зариф сказал, что Иран хочет урегулировать этот вопрос и не добивается эскалации", - отметил он.

На прошлой неделе власти Гибралтара, британской заморской территории, задержали танкер Grace 1, который, предположительно, поставлял иранскую нефть в Сирию, что является нарушением санкций ЕС в отношении Сирии.

Иран пообещал не оставлять задержание танкера без ответа.

В четверг телеканал Sky News сообщил со ссылкой на министерство обороны Великобритании, что три иранских корабля пытались помешать проходу британского нефтяного танкера через Ормузский пролив.

Фрегат Королевских ВМС Великобритании HMS Montrose, сопровождавший танкер, направил свои палубные орудия на иранцев и сделал устное предупреждение. После этого иранские корабли отступили.

Корпус стражей Исламской революции, в свою очередь, отверг обвинения в создании помех в Ормузском проливе, заявив, что если бы команды о захвате каких-либо судов были даны, то они были бы исполнены незамедлительно.

В США после этих событий предложили создать международную коалицию, которая бы защищала суда в Персидском заливе. Вашингтон и его союзники обсуждают возможность боевого сопровождения для танкеров, проходящих через акваторию Персидского залива, заявил на слушаниях в Сенате США кандидат на пост главы объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) генерал Марк Милли.

Теги: #иран #великобритания #гарантии #танкер
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