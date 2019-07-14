События

00:23 14.07.2019

В ОБСЕ осудили обстрел офисного здания телеканала "112 Украина"

1 мин читать
В ОБСЕ осудили обстрел офисного здания телеканала "112 Украина"

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил обстрел офисного здания телеканала "112 Украина".

"Я осуждаю сегодняшнее нападение на здание телеканала "112 Украина" в Киеве. К счастью, никто не был ранен, но с таким насилием и угрозами в отношении СМИ нельзя мириться. Это недопустимый акт запугивания, который мог привести к серьезным последствиям", - цитирует Дезира пресс-служба Организации в субботу.

Представитель ОБСЕ призвал украинские власти тщательно расследовать нападение и привлечь виновных к ответственности.

Как сообщалось, в ночь на субботу неизвестные выстрелили в фасад здания телеканала "112.Украина" из гранатомета, никто не пострадал, полиция квалифицировала событие как теракт

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.258 (террористический акт) УК Украины.

Теги: #телеканал #обстрел #обсе #реакция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:06 13.07.2019
СБУ проводит следственные действия по делу обстрела телеканала "112.Украина"

СБУ проводит следственные действия по делу обстрела телеканала "112.Украина"

12:58 13.07.2019
В Луганской области в результате вражеского обстрела поврежден жилой дом – МВД

В Луганской области в результате вражеского обстрела поврежден жилой дом – МВД

09:30 13.07.2019
В Киеве неизвестный выстрелили в фасад здания телеканала из гранатомета

В Киеве неизвестный выстрелили в фасад здания телеканала из гранатомета

20:37 12.07.2019
Нацсовет по телерадиовещанию проведет мониторинг фильма Стоуна на "112. Украина", в случае нарушений будет инициировать санкции

Нацсовет по телерадиовещанию проведет мониторинг фильма Стоуна на "112. Украина", в случае нарушений будет инициировать санкции

22:55 11.07.2019
Боевики обстреляли агропредприятие "Бахмутский аграрный союз" на Донбассе

Боевики обстреляли агропредприятие "Бахмутский аграрный союз" на Донбассе

06:58 11.07.2019
Националисты ратуют за лишение лицензии "NewsOne" за антиукраинскую пропаганду и ждут от Зеленского шагов против монополизации инфорпространства

Националисты ратуют за лишение лицензии "NewsOne" за антиукраинскую пропаганду и ждут от Зеленского шагов против монополизации инфорпространства

22:43 10.07.2019
Розенко: Зеленский должен отстранить главу Донецкой ВГА от должности на время расследования обстрела под Гранитным

Розенко: Зеленский должен отстранить главу Донецкой ВГА от должности на время расследования обстрела под Гранитным

18:23 10.07.2019
Украинский военный погиб, еще один ранен из-за попадания противотанковой ракеты боевиков в грузовик

Украинский военный погиб, еще один ранен из-за попадания противотанковой ракеты боевиков в грузовик

16:26 10.07.2019
Сотрудники NewsOne заявляют о давлении на них, сообщают о повестках на допрос

Сотрудники NewsOne заявляют о давлении на них, сообщают о повестках на допрос

18:21 09.07.2019
Луценко: Зарегистрировано дело о финансировании терроризма на основании сведений о 2 бенефициарах NewsOne – совладельцах российского банка

Луценко: Зарегистрировано дело о финансировании терроризма на основании сведений о 2 бенефициарах NewsOne – совладельцах российского банка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики в субботу 6 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, двое украинских военных получили боевые травмы

Аэропорт "Киев" возобновил работу

Украина выразила поддержку Сенцову в день его рождения, вновь потребовала от РФ освободить режиссера

В Луганской области в результате вражеского обстрела поврежден жилой дом – МВД

Самолёт Belavia ночью выкатился за пределы ВПП в аэропорту "Киев", пострадавших нет

ПОСЛЕДНЕЕ

Ощадбанк остается 100% государственным, несмотря на преобразование из ПАО в ЧАО

"Укртранснафта" проверила качество американской нефти, начата транспортировка на Кременчугский НПЗ

Макрон объявил о создании командования космических войск Франции

Тимошенко: "Ощадбанк" нагло приватизируют прямо на глазах народа и нового президента

Боевики в субботу 6 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, двое украинских военных получили боевые травмы

В Украину вернулся экс-сослуживец Маркива нардеп Маткивский, в отношении которого итальянский суд решил инициировать уголовное дело

Зеленский – Сенцову: Нам нечего вам сегодня подарить, кроме обязательства бороться за свободу для вас и всех заключенных

Аэропорт "Киев" возобновил работу

Механическая люстрация в ОПК неизбежно повлечет срыв важных оборонных программ и вымывание профессиональных кадров – директор ЦИАКР

Украина выразила поддержку Сенцову в день его рождения, вновь потребовала от РФ освободить режиссера

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА