Ощадбанк остается 100% государственным, несмотря на преобразование из ПАО в ЧАО

Кабинет министров Украины изменил тип акционерного общества Ощадбанка с публичного на частное и переименовал его в акционерное общество "Государственный ощадный банк Украины", банк подчеркивает, что остается 100% государственным.

Соответствующее постановление правительства от 5 июня №568 опубликовано на сайте правительства.

Изменен также устав Ощадбанка. При этом Ощадбанк является государственным банком.

"Ощадбанк как до изменения положений своего устава, так и после, остается государственным банком. Единственным акционером, которому принадлежит 100% акций банка, является государство. На этом основании закон Украины "О банках и банковской деятельности" оставил неизменной гарантию государства по вкладам физических лиц Государственного ощадного банка Украины, что нашло отражение в новом уставе банка", - сообщается на сайте Ощадбанка.

Как отмечается в сообщении Ощадбанка, начиная с 2015 года Верховной Радой принят ряд законов с целью имплементации в национальное законодательство требований европейских директив по корпоративному управлению и деятельности компаний и совершенствования его в вопросах эмиссии ценных бумаг, раскрытия информации на фондовом рынке Украины и деятельности по предоставлению информационных услуг. Одним из них является закон Украины от 16 ноября 2017 №2210-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг", который вступил в силу 6 января 2018 года. Положениями закона, в том числе, меняется подход к отнесению акционерных обществ к публичным и частным и устанавливается, что в наименовании акционерного общества фиксирование его типа (публичное или частное) необязательно.

В законодательстве распределение акционерных обществ в Украине на публичные и частные осуществлялось по формальным признакам. В то же время в европейской практике публичными компаниями признаются такие, которые делали публичное предложение своих ценных бумаг. После вступления в силу закона публичными считаются только эмитенты (компании), ценные бумаги которых на 1 января 2018 года будут находиться в листинге фондовой биржи (биржевой реестр), или они обнародуют заявление об осуществлении в прошлом публичного предложения ценных бумаг. Ранее банки по законодательству могли существовать только в форме публичной компании. Указанный Закон позволил банкам существовать не только в форме публичных акционерных обществ.

"Поскольку Ощадбанк является государственным банком, 100% уставного капитала которого принадлежит государству, акции банка не могут быть предметом торговли, поэтому был выбран путь изменения типа акционерного общества с публичного на частное", - поясняется в сообщении.