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21:19 13.07.2019

Макрон объявил о создании командования космических войск Франции

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Макрон объявил о создании командования космических войск Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу объявил, что в структуре ВВС создается командование космических войск, сообщают французские СМИ.

Такие заявления прозвучали накануне Дня взятия Бастилии, отмечаемого 14 июля.

Французские СМИ отмечают, что ранее подобный шаг предпринял президент США Дональд Трамп. Так, в июне 2018 года Трамп поручил Пентагону приступить к формированию военно-космических сил США как дополнительного рода войск. В декабре 2018 года Трамп подписал указ о создании космического командования, структуры в составе Пентагона, к которой перейдет полный контроль над военными операциями в космосе.

Теги: #командование #космос #франция #создание
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