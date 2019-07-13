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18:00 13.07.2019

Зеленский – Сенцову: Нам нечего вам сегодня подарить, кроме обязательства бороться за свободу для вас и всех заключенных

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Зеленский – Сенцову: Нам нечего вам сегодня подарить, кроме обязательства бороться за свободу для вас и всех заключенных

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинского режиссера Олега Сенцова, который незаконно удерживается в России, с Днем рождения.

"Поздравляю Олега Сенцова с Днем рождения! Для миллионов людей в Украине и во всем мире вы являетесь образцом несокрушимости и достоинства. Желаю вам крепкого здоровья, ведь сейчас оно является вашим главным оружием в этой борьбе", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Фейсбук

"Нам нечего вам сегодня подарить, кроме непоколебимого обязательства бороться за свободу для вас и всех заключенных", - добавил президент.

Он также выразил надежду, что вскоре Сенцо сможет вернуться домой в Крым, и "впереди будет много лет свободной жизни и новых творческих достижений".

Теги: #зеленский #сенцов
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