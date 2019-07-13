Международный аэропорт "Киев" возобновил работу в 14.00, сообщается на странице аэропорта в соцсети Фейсбук.

Как сообщалось, в аэропорту в пятницу в 23.40 произошел инцидент с самолетом белорусской авиакомпании Belavia. "Воздушное судно Boeing 737-300 с бортовым номером EW 336PA, рейс В2 847, авиакомпании Belavia Airlines, выполнявшее рейс по маршруту "Минск-Киев", при посадке на ВПП выкатился за пределы ВПП. Ни один из 139 пассажиров и пяти членов экипажа, находившихся на борту самолета, в результате инцидента не пострадал", - отмечалось в сообщении аэропорта в соцсети Фейсбук..