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15:37 13.07.2019

Украина выразила поддержку Сенцову в день его рождения, вновь потребовала от РФ освободить режиссера

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Украина выразила поддержку Сенцову в день его рождения, вновь потребовала от РФ освободить режиссера

Незаконно осужденному в России режиссеру Олегу Сенцову исполнилось 43 года, МИД Украины вновь потребовал освободить его.

"Сегодня украинский кинорежиссер Олег Сенцов отмечает 43 день рождения. Он находится в российской тюрьме уже 6 лет, незаконно задержан и осужден. Мы поддерживаем Олега, повторяем требование освободить его", – говорится в сообщении МИД Украины в Твиттер.

Кроме того, посольство США в Украине приветствовало мужество Сенцова. "Сегодня наши мысли вместе с Олегом Сенцовым, который проводит свой день рождения в заключении в России. Мы приветствуем мужество и решительность Сенцова и присоединяемся к народу Украины, призывая Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных", - говорится в аккаунте посольства в Твиттер.

Как сообщалось, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. Сенцов вину не признал, все обвинения отрицает.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в РФ. Во время голодовки медицинский персонал колонии поддерживал его жизнь питательными смесями. Сенцов заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы начала принудительного кормления. При этом режиссер считает, что цель голодовки не достигнута.

Теги: #политзаключенный #сенцов #мид
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