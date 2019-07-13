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14:40 13.07.2019

Зеленский призвал мэра Одесса решить вопрос с земельным участком для бесплатного въезда в порт представителям бизнеса

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Зеленский призвал мэра Одесса решить вопрос с земельным участком для бесплатного въезда в порт представителям бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мэру Одессы Геннадию Труханову с просьбой срочно решить вопрос предоставления земельного участка для обустройства бесплатного въезда на территорию Одесского морского порта представителей бизнеса для оформления грузов.

"Надо найти возможность решить проблему предоставления земельного участка Одесскому морскому порту для обустройства въезда на территорию порта для бизнеса, которым можно было бы пользоваться бесплатно", - сказал Зеленский в субботу во время рабочей поездки в Одесскую область, сообщила его пресс-служба.

В настоящее время существует только один большой путь доступа в порт, принадлежащий частной структуре. Зеленский считает такую ситуацию недопустимой и подчеркивает, что это создает монополию, которая вредит большому количеству предпринимателей.

Мэр города Геннадий Труханов пообещал, что со своей стороны приложит усилия для решения этого вопроса и проинформирует президента о ситуации.

Теги: #порт #зеленский #труханов #одесса
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