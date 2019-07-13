В Луганской области в результате вражеского обстрела поврежден жилой дом – МВД

В Луганской области в результате обстрела из крупнокалиберного пулемета со стороны временно оккупированного г.Золотое-5 поврежден жилой дом, 75-летней хозяйка дома не пострадала.

Как сообщает Министерство иностранных дел Украины на странице в соцсети Фейсбук, хозяйка дома во время обстрела находилась в соседней комнате и не пострадала.

Данный факт зарегистрирован, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).