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12:09 13.07.2019

Политзаключенный Литвинов освобожден из Диканевской колонии – замглавы Минюста

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Украинец Сергей Литвинов, которого в России приговорили к тюремному сроку по сфабрикованным обвинениям и передали Украине для отбывания наказания, и которого накануне помиловал президент Украины Владимир Зеленский, освобожден из Диканевской исправительной колонии №12 в Харьковской области.

"Сергей Литвинов освобожден из Диканевской колонии", - написал заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Накануне в пятницу, 12 июля, Петухов сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №517/2019 от 11 июля 2019 года о помиловании Сергея Литвинова.

Как сообщалось, Литвинова обвиняли в совершении в составе батальона "Днепр" убийств нескольких мирных жителей на территории Луганской области и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов ведения войны, однако эти факты не подтвердились.

Также Литвинову также инкриминировали разбойное нападение. Российская прокуратура утверждала, что летом 2014 года Литвинов по сговору с двумя украинскими военнослужащими совершил разбойное нападение с автоматом Калашникова на россиянина. Нападавшие якобы угнали два автомобиля, принадлежавшие потерпевшему, и причинили ему телесные повреждения.

По этому делу 20 апреля 2016 года суд Ростовской области (РФ) приговорил Литвинова к 8,5 годам колонии строгого режима.

Теги: #свобода #заключенный #минюст #литвинов
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