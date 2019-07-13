События

11:20 13.07.2019

Самолёт Belavia ночью выкатился за пределы ВПП в аэропорту "Киев", пострадавших нет

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Самолёт Belavia ночью выкатился за пределы ВПП в аэропорту "Киев", пострадавших нет

Международный аэропорт "Киев" в субботу на официальной странице в Фейсбуке сообщил об инциденте, произошедшем с самолетом белорусской авиакомпании Belavia в пятницу, 12 июля, в 23.40.

"Воздушное судно Boeing 737-300 с бортовым номером EW 336PA, рейс В2 847, авиакомпании Belavia Airlines, выполнявшее рейс по маршруту "Минск-Киев", при посадке на ВПП выкатился за пределы ВПП. Ни один из 139 пассажиров и пяти членов экипажа, находившихся на борту самолета, в результате инцидента не пострадал", - отмечается в сообщении.

Все пассажиры были эвакуированы из самолёта и доставлены в терминал "А".

В настоящее время осуществляются мероприятия по эвакуации самолета с ВПП.

Аэропорт прилагает максимальные усилия для возобновления работы в ближайшее время.

Теги: #киев #инцидент #belavia #аэропорт
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