События

09:30 13.07.2019

В Киеве неизвестный выстрелили в фасад здания телеканала из гранатомета

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В Киеве неизвестный выстрелили в фасад здания телеканала из гранатомета

В Киеве полицейские разыскивают злоумышленника, который выстрелил в фасад здания телеканала из гранатомета, сообщил отдел коммуникации столичной полиции.

В сообщении не указывается название телеканала, но по данным некоторых СМИ, речь идет о телеканале "112.Украина".

"В результате (обстрела – ИФ) никто не пострадал. Событие квалифицировано как террористический акт. В столице введена специальная полицейская операция по задержанию стрелка", - информирует столичная полиция.

В 3:40 в полицию поступило сообщение о том, что местные жители слышали звук, похожий на взрыв, на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева. По указанному адресу выехали следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции, взрывотехники, кинологи и экипажи патрульных.

"Прибыв на вызов, полицейские обнаружили поврежденный фасад здания и оцепили территорию, прилегающую к месту преступления. При отработке нашли отстрелянный тубус гранатомета, который направят на проведение экспертизы", - отмечается в сообщении.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лиц, причастных к совершению правонарушения, а также мотивы его совершения.

Все собранные материалы будут по подследственности переданы в Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования.

Владелец телеканала "112. Украина", а также телеканалов NewsOne и ZIK - народный депутат Украины Тарас Козак (фракция "Оппозиционный блок").

Тарас Козак входит в первую десятку избирательного списка партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

В марте минувшего года "Братство" Дмитрия Корчинского блокировало офис телеканала "ZIK, в связи с якобы готовящейся сменой собственника и информационной политики. "Медведчук собрался купить ZIK… Аактивисты Братства начали круглосуточное пикетирование ZIK'а с целью продемонстрировать готовность уничтожить этот канал в случае окончательного приобретения его Москвой", – заявил тогда Корчинский.

В октябре минувшего года партия ""Блок Петра Порошенко "Солидарность" заявила, что "официальная смена собственника телеканала NewsOne на народного депутата Козака – лицо из близкого окружения Виктора Медведчука – является окончательным и неоспоримым доказательством того, что настоящим идеологическим бенефициаром телеканала является Россия, а настоящим владельцем – Медведчук".

Вместе с тем, заместитель главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Уляна Фещук на заседании Верховной Рады 11 июля 2019 года заявила, что у Нацсовета нет доказательств связи телеканалов "112. Украина", NewsOne и ZIK с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.

"Мы живем в правовом государстве, поэтому руководствуемся исключительно нормами закона… На самом деле эти каналы куплены подставным лицом, то есть связи с Медведчуком мы доказать не можем", - заявила Фещук на вечернем заседании Верховной Рады в четверг.

Она также сообщила, что Нацсовет по телевидению и радиовещанию сотрудничает с Антимонопольным комитетом Украины по установлению связи между конечными бенефициарными собственниками телеканалов "112. Украина", NewsOne и ZIK. Замглавы Нацсовета уточнила, что "эти действия уже начались после того, как стало известно, что господин Козак (народный депутат от фракции "Оппозиционный блок", владелец телеканалов "112 Украина" и NewsOne Тарас Козак – ИФ) приобрел ZIK".

Теги: #киев #теракт #телеканал #гранатомет
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