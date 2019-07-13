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07:59 13.07.2019

В Одессе начался международный кинофестиваль

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В Одессе начался международный кинофестиваль

С 12-е – по 20-е июля в Одессе начал работу Одесский международный кинофестиваль, сообщает пресс-служба Одесского городского совета, сославшись на оргкомитет ОКМФ.

"Кинопоказы пройдут на разных площадках города - в театре музкомедии им. Водяного, Зеленом театре, мультиплекс и других. Также ОМКФ расширит локации для проведения киносеансов, творческих встреч и мастер-классов с известными актерами и кинорежиссерами, планируется зафиксировать рекорд Гиннеса на самое большое количество зрителей на кинопоказе под открытым небом ", - говорится в сообщении, на сайте одесского городского совета в пятницу.

Главным событием фестиваля станет опен-эйр на Потемкинской лестнице 13 июля. Зрителям покажут немой фильм американских режиссеров Джорджа У. Хилла и Кларенса Брауна "Казаки" (1928 гг.) В сопровождении симфонического оркестра и хора, а 19 июля состоится эксклюзивный арт-музыкальный перформанс "Ступени" от известного режиссера Влада Троицкого.

Среди почетных гостей ОМКФ - известная французская актриса Катрин Денев, которая представит значимые лично для нее фильмы, в частности "Шербурские зонтики". Актрисе будет вручен "Золотой Дюк" за вклад в киноискусство. Такую награду вручат также британскому кинорежиссеру, лауреату многочисленных конкурсов, рекордсмена по количеству премий различных кинофестивалей Майку Ли.

Теги: #украина #кинофестиваль #одесса
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