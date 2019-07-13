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07:23 13.07.2019

За минувшие сутки на Донбассе один военнослужащий ВСУ получил ранения, еще один боевую травму – штаб ООС

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За минувшие сутки на Донбассе один военнослужащий ВСУ получил ранения, еще один боевую травму – штаб ООС

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий получил ранения и 1 - боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Боевики применили вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил: дважды вблизи Лебединского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; два раза возле Новотроицкого - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия; пять раз неподалеку Водяного - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия; окраину Павлополя - из миномета калибра 120 мм; в районе населенного пункта Березовый - из миномета калибра 120 мм; вблизи Авдеевки - из крупнокалиберного пулемета; возле Песок - из миномета калибра 82 мм; неподалеку Марьинки – из миномета калибра 82 мм; окраину Новомихайловки - со станкового противотанкового гранатомета", - отметили в штабе ООС.

Также обстрелам подверглись населенные пункты: Зайцево, Новолуганское, Новоолександровка, Попасная, Золотое-4, Светлодарск.

С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил два обстрела позиций украинских защитников: возле Широкино - из стрелкового оружия; вблизи Авдеевки - с ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета", - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки один боевик НВФ были уничтожен и трое получили ранения.

Теги: #оос #сводка #украина
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