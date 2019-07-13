13 июля будет частично ограничено движение на мосту им. Патона - КГГА

В субботу 13 июля с 8:00 до 18:00 на правобережной развязке моста им. Патона (турбине) продолжается ремонт покрытия, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"С 9:00 до 18:00 13 июля дорожники укладывают верхний слой асфальта на съезде с бульвара Дружбы народов на Надднепрянское шоссе (съезд в направлении Выдубичей)", - говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в пятницу вечером.

В это время движение транспорта будет частично ограничено.