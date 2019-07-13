"Интерпол" помог вернуть в Украину подозреваемого в педофилии, скрывавшегося за границей

При содействии международной организации "Интерпол" удалось задержать и экстрадировать в Украину жителя Хмельницкого, подозреваемого развращении несовершеннолетней, сообщает пресс-служба Национальной полицииУкраины.

"В сентябре 2016 года следователи Каменец-Подольского отдела полиции объявили подозрение 67-летнему жителю Хмельницкого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 156 Уголовного кодекса Украины – "Развращение несовершеннолетних"", - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции Украины в пятницу.

Опасаясь наказания, подозреваемый, бежал от органов предварительного расследования и почти 3 года скрывался за границей.

Сектор полицейского сотрудничества ГУНП в Хмельницкой области с помощью международной организации уголовной полиции "Интерпол»" объявил беглеца в международный розыск. В конце 2018 года подозреваемый был задержан на территории Российской Федерации и только 10 июля удалось провести процедуру экстрадиционного ареста.

"Сейчас сотрудники отдела по борьбе с торговлей людьми и конвойной службы ГУНП в Хмельницкой области доставили подозреваемого в Хмельницкий. В качестве меры пресечения суд избрал ему содержание под стражей на период досудебного расследования" – подытожили в полицию.

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.