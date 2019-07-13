Ельченко упрекнул рукодство ООН в игнорировании обстрела украинских медиков на Донбассе
Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко не понимает, почему генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш полностью игнорирует преступления боевиков незаконных вооруженных формирований на Донбассе.
Об этом Ельченко написал в в своем аккаунте в Твиттере.
"А почему бы не сказать хоть слово по недавнему нападения и убийству украинских медиков российскими террористами в Донбассе?" - спросил Ельченко в ответ на сообщение пресс-службы ООН, в котором генсек Антониу Гутерреш осудил нападения на гражданскую инфраструктуру в Сирии.
Как сообщалось ранее 1 июля около 10:50 при эвакуации раненого в районе Водяного боевики обстреляли санитарный автомобиль подразделения Объединенных сил.
Боевики попали в санитарный автомобиль "Хаммер" из ПТУР. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения. Один из раненых – военный медик находился в критическом состоянии, и позже скончался в больнице.