События

22:42 12.07.2019

Палата представителей ограничила право Трампа начать войну с Ираном

1 мин читать
Палата представителей ограничила право Трампа начать войну с Ираном

Палата представителей Конгресса США приняла поправку об ограничении президента страны Дональда Трампа самостоятельно принимать решение о начале военных действий против Ирана, сообщает в пятницу американская газета The New York Times.

Голосование по соответствующей поправке было проведено в рамках рассмотрения в палате военного бюджета на 2020 финансовый год.

В пользу ограничения права Трампа на начало военных действий против Ирана проголосовали 251 членов палаты, против него высказались 170.

Таким образом, палата представителей высказалась против использования администрацией Трампа федеральных бюджетных средств для финансирования военных действий США в отношении Ирана, если только войну против Ирана не объявит Конгресс или американским властям не придется задействовать специальное разрешение на подобную операцию.

В конце июня по аналогичной поправке было проведено голосование в Сенате США - в рамках сенатского проекта военного бюджета США. Сенаторы США заблокировали поправку к военному бюджету, которая ограничила бы американского президента в праве начать военную операцию против Ирана.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о том, что, по его мнению, ему не нужно одобрения Конгресса для любых "военных действий" против Ирана.

Теги: #президент #сша #органичение #иран
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:40 12.07.2019
Скотланд-Ярд расследует утечку конфиденциальных депеш из британского посольства в США

Скотланд-Ярд расследует утечку конфиденциальных депеш из британского посольства в США

19:16 12.07.2019
Министр труда США подал в отставку из-за скандала вокруг миллиардера Эпштейна

Министр труда США подал в отставку из-за скандала вокруг миллиардера Эпштейна

10:07 12.07.2019
Иран потребовал от Лондона отказаться от опасной игры и освободить задержанный танкер

Иран потребовал от Лондона отказаться от опасной игры и освободить задержанный танкер

09:53 12.07.2019
Трамп потребовал от компаний, оперирующих криптовалютами, получать банковские лицензии

Трамп потребовал от компаний, оперирующих криптовалютами, получать банковские лицензии

09:52 12.07.2019
ЕС и США договорились о взаимном признании проверок фармацевтических производств

ЕС и США договорились о взаимном признании проверок фармацевтических производств

09:46 12.07.2019
Американский генерал сообщил о планах США организовать военное сопровождение танкеров в Персидском заливе

Американский генерал сообщил о планах США организовать военное сопровождение танкеров в Персидском заливе

08:31 12.07.2019
Палата представителей США одобрила поправку в законопроект оборонного бюджета на 2020-й год о новых санкциях в отношении России

Палата представителей США одобрила поправку в законопроект оборонного бюджета на 2020-й год о новых санкциях в отношении России

17:10 11.07.2019
В Раде интересуются у Стефанчука, попадут ли под люстрацию Пристайко, Данилюк и Абромавичус в связи с заявлением Зеленского

В Раде интересуются у Стефанчука, попадут ли под люстрацию Пристайко, Данилюк и Абромавичус в связи с заявлением Зеленского

14:25 11.07.2019
Лондон и Вашингтон пожалеют о задержании танкера с иранской нефтью, заявляют в КСИР

Лондон и Вашингтон пожалеют о задержании танкера с иранской нефтью, заявляют в КСИР

11:55 11.07.2019
Команда президента готовит внедрение системы цифровой идентификации граждан

Команда президента готовит внедрение системы цифровой идентификации граждан

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение обязательств по улучшению экологии и призвал "финансово извиниться" перед заболевшими

В Кривом Роге "заминировали" ТЦ, детсады, роддома, вокзал и дом родителей Зеленского

Боевики в пятницу 9 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, двое украинских военных получили боевые травмы

Суд в Италии решил направить запрос на открытие дела против свидетеля в деле Маркива – нардепа Маткивского

Одесса встречает 10-й юбилейный кинофестиваль

ПОСЛЕДНЕЕ

Мэй призналась, что никогда не чувствовала себя на Даунинг-стрит-10, как дома

Под посольством Италии проходит акция протеста с требованием требуют освободить нацгвардейца Маркива

Зеленский предложил, чтобы Минэкологии переехало в Кривой Рог, пока не будут решены экологические проблемы города и области

Рассмотрение апелляции на приговор сотруднице т.н. МГБ "ДНР" с позывным "Тереза" перенесено на конец сентября

Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение обязательств по улучшению экологии и призвал "финансово извиниться" перед заболевшими

Порошенко 17 июля в Страсбурге встретится с новыми депутатами ЕП и лидерами европейских партий

Нацсовет по телерадиовещанию проведет мониторинг фильма Стоуна на "112. Украина", в случае нарушений будет инициировать санкции

Грузинская патриархия упрекает Путина в искажении истории взаимоотношений Грузии с Абхазией и Южной Осетией

ЦИК в пятницу зарегистрировала 658 иностранных наблюдателей, в том числе 595 – от БДИПЧ ОБСЕ

Французский министр не собирается покидать пост, несмотря на скандал вокруг его роскошных ужинов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА