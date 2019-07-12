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21:29 12.07.2019

Зеленский предложил, чтобы Минэкологии переехало в Кривой Рог, пока не будут решены экологические проблемы города и области

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Зеленский предложил, чтобы Минэкологии переехало в Кривой Рог, пока не будут решены экологические проблемы города и области

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением, чтобы Министерство экологии и природных ресурсов Украины переехало в Кривой Рог на период, пока не будут решены экологические проблемы города и Днепропетровской области.

"У меня вопрос к мэру: есть ли у вас какие-то свободные здания в Кривом Роге для Министерства экологии? Найдете? Я тогда хочу обратиться к мэру, к своим коллегам: у нас пока нет правительства, я могу обратиться к господину премьер-министру Гройсману и могу предложить, если вы не против, мы найдем законодательное решение, чтобы на то время, пока мы не решим полностью экологические проблемы Кривого Рога и в целом региона, предложить Министерству экологии работать в Кривом Роге", - сказал он в пятницу в Кривом Роге на совещании по вопросам экологической ситуации в городе и области.

Зеленский отметил, что тогда и предприятия, и общественность, и все местные депутаты смогут приходить с протестами к министерству, "будут знать, где живут эти люди, и как они решают эти вопросы".

Теги: #переезд #зеленский #украина #минэкологии
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