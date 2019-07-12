Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение обязательств по улучшению экологии и призвал "финансово извиниться" перед заболевшими

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательств по улучшению экологической ситуации в регионе и настоятельно призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.

"Если эта программа перенесена на 5 лет и не согласована с гражданами, я хотел бы вас спросить, можете ли вы рассмотреть какое-то финансовое возмещение криворожанам, которые пострадали в течение пяти лет, помочь им с лечением? Я думаю, что мэрия может помочь нам найти список людей, которые за эти годы, к сожалению, заболели онкологическими заболеваниями", - сказал он на совещании по вопросам экологической ситуации в Кривом Роге и Днепропетровской области в пятницу в Кривом Роге.

По словам Зеленского, за последние 5 лет в Кривом Роге в среднем появилось плюс 25 тыс. людей, которые заболели онкозаболеваниями в том или ином виде.

"Я очень точно и доступно выражаюсь: мы говорим о финансовой помощи этим людям, в той или иной сумме, в зависимости от степени заболеваний. Возможно, кому-то не нужна помощь, это обеспеченные люди, но думаю, что в большинстве своем такая помощь никому бы не помешала. Поэтому мы говорим конкретно о списке этих людей, о паспортных данных и о конкретном финансовом извинении перед этими людьми, я именно так хотел сформулировать", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что еще в 2016-2017 годах предприятие, в частности, должно было вывести из эксплуатации мартеновский цех и остановить двухванный сталеплавильный агрегат. Он указал, что в Офис президента приходит огромное количество обращений, "видеоприветов" от жителей Кривого Рога, а на комбинат не допускают присылаемые проверки.

Заместитель генерального директора предприятия Александр Иванов рассказал, что за 13 лет после смены собственника предприятие сократило на 48% выбросы в атмосферу: с 403 тыс. т до 208 тыс. т, сбросы ливневых и сточных вод сократились на 80%.

"Мы вложили в производство порядка $4,4 млрд. За этот период были выведены из эксплуатации агрегаты, которые не соответствуют украинским и международным нормам, введены в эксплуатацию агрегаты, которые соответствуют таким нормам. Наша главная проблема – это мартен. Если говорить об остальных шести мероприятиях, то это, в основном, проекты. Перенос сроков проектов, как правило, связан с тем, что деньги есть, но проблема в квалификации подрядчика, который выполняет эти проекты", - пояснил он.

Иванов указал, что план модернизации комбината отчасти отражен в городской и областной программе. "Можно нас винить за то, что мы из 48 пунктов не выполнили 6. Тем не менее, мы планируем в следующие 5 лет инвестировать в производство $1,8 млрд дополнительно, и это будут наши природоохранные мероприятия", - отметил он.

Зеленский отреагировал на это следующим вопросом: "Почему количество раковых заболеваний в Кривом Роге должно зависеть от ваших стратегических планов? Вы же это все делаете для людей, и люди у вас там работают".

Заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук отметил, что "ArcelorMittal Кривой Рог" – большая компания, к которой государство относится с огромным уважением как к крупному налогоплательщику, создателю рабочих мест и инвестору. "Вопрос в том, что мы потом платим за это жизнью и здоровьем людей", – указал он.